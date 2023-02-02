財政部國庫署表示，中央統籌分配稅款係屬受分配地方政府稅課收入，應按實際收入數撥付。年度中，原則上依預算通知分配數按月平均撥付，如實際收入數超過預算通知分配數，則於預算整理期間結束(次年1月15日)後，辦理第13次撥付作業。111年度普通統籌分配稅款實際收入數較預算通知分配數增加729億元(含利息收入1.3億元)，業按公式設算分配，於112年1月18日完成撥付作業，並於通知函中提醒各地方政府應就其獲配款項優先用於償還債務，如非用於償還債務亦應審慎規劃妥善運用，避免不經濟支出。

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