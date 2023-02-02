據111年度中央統籌分配稅款執行結果，實際收入數新台幣3858億元，較預算通知分配數3084億元，增加774億元，其中來自國稅部分，所得稅及營業稅分別增加437億元及370億元，另貨物稅減少30億元，至納入中央統籌分配稅款屬地方稅之縣(市)土地增值稅則減少3億元。