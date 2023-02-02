黃敏惠上台先披露好久沒跟翁章梁坐在一起，雖然兩人分屬不同政黨，但還是一樣要為地方努力。（呂妍庭攝）

嘉義縣阿里山英迪格酒店今盛大開幕，嘉義縣、市首長都到場共襄盛舉，嘉義市長黃敏惠致詞時突自爆有人曾有問她要不要選嘉義縣長？她除回翁縣長在選，我不會、也不敢，最重要是「我會暈車」，所以絕對不會選嘉義縣，也附和嘉義縣長翁章梁說的共存共榮，指縣市攜手合作，才能共存共榮、互利互榮。

斥資20億元打造的阿里山英迪格酒店今正式開幕，嘉義縣長翁章梁、黃敏惠都到場參與盛大的開幕儀式，翁章梁特別肯定霖雲國際開發董事長張枋霖家族投資的決心，克服所有的困難，尤其阿里山英迪格酒店是四強聯手，才創造這麼好的空間。

嘉義縣長翁章梁說，嘉義縣旅宿業的量說實話還不夠，嘉義縣所有的觀光、活動辦得愈好，就是跟嘉義市共存共榮。（呂妍庭攝）

翁章梁說，嘉義縣旅宿業的量說實話還不夠，嘉義縣所有的觀光、活動辦得愈好，就是跟嘉義市共存共榮，並對著台下的黃敏惠說「人都去住你們那」，並開玩笑說，現在蓋了阿里山英迪格，嘉義市就少去了一些人，引起台下一陣笑聲。

嘉義縣阿里山英迪格酒店今盛大開幕，嘉義縣、市首長都到場共襄盛舉。（呂妍庭攝）

嘉義縣阿里山英迪格酒店今盛大開幕，嘉義縣、市首長都到場共襄盛舉。（呂妍庭攝）

黃敏惠上台先披露好久沒跟翁章梁坐在一起，雖然兩人分屬不同政黨，但還是一樣要為地方努力，這是台灣的民主，台灣民主最精彩是不管什麼顏色，大家都是彩色、出色的，如同阿里山英迪格酒店帶給大家很高的希望。

黃敏惠說，如同翁章梁所說的共存共榮，「我們一起攜手合作」，才能共存共榮、互利互榮，並感謝翁章梁做更多的事情，讓嘉義市有更多的機會，嘉義市好，可以帶動嘉義縣很好，所以今天她一定要上山參加開幕儀式。

隨後黃敏惠更脫稿演出，指曾有人問她是否要參選嘉義縣長？她回答翁章梁要選，她為何要選？也不敢來選，更重要的是她會「暈車」，所以她絕對不會參選嘉義縣。