林部長打臉林市長？基隆反四接護海公投遭內政部駁回 林右昌回應了

新任內政部長林右昌上任後，首次參與行政院會，並在會後舉辦記者會，林右昌說， 今天早上行政院會，大家關心跨縣市能否有更多的合作，未來內政部會積極扮演好這個角色，推動都會圈規畫，因為國土和都市規畫是國家競爭力發展很重要的基礎，希望用區域發展高度整合都市的計畫。

新任內政部長林右昌上任後，首次參與行政院會，並在會後舉辦記者會。（游念育攝）

林右昌也提到，包含產業經濟建設和交通規畫，過去因為缺乏整合性的機制，未來也會快速拜訪幾位直轄市長協調整合都會發展問題，這是一個重要的一步，行政院會後，也特別跟北市蔣萬安市長提起，他也非常贊成，會先就大巨蛋課題一起視察，內政部也會跟北市府合作希望共同解決。

林右昌說，至於新北市長侯友宜，本來就跟他很熟悉，新北跟桃園、基隆都有連結，未來也會盡速拜訪侯市長，也會就他所關心的議題研商解決。

林右昌也表示，政府做很多事情要跟民眾溝通讓大家充分理解，不是用艱澀的文字或說法而已，更重要能夠清晰讓老百姓能夠懂，推動政策做社會溝通，會跟3位次長和內政部團隊一起努力。