美聯準會2023年首次會議結果出爐，如市場預期升息一碼，距離聯準會預估的5.00至5.25％終點利率只差50個百分點。安盛投資管理固定收益和多元資產投資主管Jerome Broustra 2日來台時表示，影響債券資產甚鉅的升息利空因素即將觸頂，各類型債券資產的價值逐漸浮現，其中又以「美國非投資等級債」及「具備ESG概念的債券」最為看好。

Jerome Broustra指出，即使2023年以來整體通膨已有降溫的趨勢，但升息效果仍需要時間在經濟體系中發酵，且對抗通膨還沒有完全成功，加上數據顯示，勞動市場仍有失衡狀態，今年還有4次升息機會，但估計利率將在5％見頂，他認為，2024年才有可能看到降息的可能性，未來要看經濟數據像是ISM製造業指數、勞動市場報告還有今年第一、二季企業獲利數字再決定是否降息。

儘管今年仍處於升息循環階段，但Jerome Broustra認為，部份債種已具吸引力，包括：美投資級、非投資級債、新興市場債、抗通膨債等都可留意，像去年11月開始投資級債表現強勁，大家意識到其具投資價值，而現階段則看好非投資級債。

Jerome Broustra分析，今年升息步伐會較慢，利率政策前景將變得更可預測和良好，這可以降低美國非投資等級債市場的波動。雖然美國可能出現經濟衰退，但預期將會是相對溫和的衰退，同時，估計違約率短期雖然有增加的可能性，但不會重返市場嚴重混亂時期的高點，如後疫情時期或全球金融危機時期。

Jerome Broustra認為，非投資級債違約率會攀升但不致崩盤，美非投資級債可能會升至5％，但還在可控範圍內，因此不是看好所有的非投資級債，而是要挑槓桿比率低、負債比低、財務體質佳的非投資級債，避開負債比高、槓桿比高且大量發行浮動利率債的企業。

Jerome Broustra指出，具有ESG概念的債券則最適合作長期投資的標的。因為在市場波動大時，重視ESG的公司債券表現會比不重視ESG的公司好，有更好的投資回報，重視ESG的公司資金黏著度高。他舉出，像印度為了拚淨零碳排也大量投入發展可再生能源，目前看好印度銀行發行的債券、非投資級工業型債，韓國的高品質國營企業債、泰國銀行債、大陸的綠色債券。

Jerome Broustra認為，通膨雖開始下降，但部份通膨連動債，實質殖利率仍是正的，部份債券還是有不錯報酬，建議投資人「多元布局」各國通膨連結債，但要留意各國通膨步調不一樣，像大陸經濟重啟，帶動亞洲經濟加速成長，通膨發展與歐美步調不一樣。

Jerome Broustra指出，新興市場債目前坐擁三利多。一、美元走勢趨於平穩轉弱。二、美國庫券殖利率平穩有利新興債發展。三、油價下滑，有利新興市場撥展，尤其過去仰賴進口原油的國家更有利，盛產礦物的智利、南非也有利，另外，新興市場政府早歐美很多步就開始貨幣緊縮了，現有空間著手放寬貨幣政策。

他特別看好亞洲本地計價債券，像是與美國脫鉤的大陸經濟重啟，特定產業旅遊、航空、消費、銀行值得青睞。還有印尼受惠經濟持續復甦且有龐大外匯存底又是大宗商品出口國，國營的石油公司也值得關注。