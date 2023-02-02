高雄鋼鐵人今日宣布，印裔美籍洋將悟空（Gokul Natesan）正式加盟。悟空擁有優異的投射能力，防守極具侵略性，將補足鋼鐵人的後場戰力。

悟空今年29歲，身高196公分，主打得分後衛，攻、守兩端表現俱佳，是快速解讀比賽做出判斷的高球商球員，擁有優異的三分外圍手感，出手速度快速，切入後的靈活腳步，加上優異視野及過人的閱讀比賽能力，讓他在切入後能夠做出出手或傳球的判斷。

悟空於2018年開啟職業生涯，擁有澳洲、烏克蘭、芬蘭、烏拉圭、斯洛伐克和羅馬尼亞等聯盟出賽經驗。其中，悟空於芬蘭的二級聯盟，場均可拿下30分、5.5籃板、6助攻，隨即轉至芬蘭一級聯盟的隊伍，場均18.3分、3.1助攻、2.5抄截，三分命中率高達四成。

悟空畢業於美國二級學校（NCAA D2）科羅拉多礦業學院，修習計算機專業，大學時期的悟空是文武雙全的學生籃球員，兼顧學業及籃球場上的表現，三年就完成學士學位，並向上攻讀碩士，連續兩個賽季以GPA3.9 獲得落磯山競技聯盟（RMAC）的最佳學術球員，得分及助攻各項數據皆名列前茅，更率領科羅拉多礦業學院首度進入最終八強。

悟空與即將加盟鋼鐵人的華裔球星林書豪，也曾經一起打過球。兩人都住在美國西岸，在一次的球聚上相識。悟空與林書豪有個共同特點，兩人都是品學兼優、文武雙全的「學生運動員」，也期待兩人在場上的激盪出的化學效應。

球團表示，悟空的英文名字是Gokul，恰巧與日本知名動漫《七龍珠》主角「悟空」的日文同字，雖然悟空沒看過《七龍珠》，但在華人眾多的矽谷，悟空的名字往往會吸引華人關注。

對於悟空的加盟，總經理高景炎表示，悟空是名團隊意識非常強且聰明的球員，且有非常好的投射能力，加上一線的防守極具侵略性，會是鋼鐵人後場相當重要的戰力。