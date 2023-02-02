《北京日報》用戶端報導，2022年海澱區經濟運行情況新聞發布會2日舉行。經初步統計，2022年海澱區實現地區生產總值1兆206.9億元（人民幣，下同），海澱區正式跨進「兆元俱樂部」，成為大陸第二個經濟總量破兆元的市轄區、第一個破兆的地市級區縣。

數據顯示，2022年海澱區實現地區生產總值1兆0206.9億元，占全市經濟總量比重達24.5％，高於上年同期0.9個百分點。其中，第一產業實現增加值2.0億元，同比增長7.8％；第二產業增加值811.9億元，同比下降2.9％；第三產業增加值9393.0億元，同比增長4.1％。

受上年高基數影響，海澱區規模以上工業生產呈現降勢，第1至4季實現增加值610.5億元，同比下降5.7％。但與此同時，海澱區高精尖領域優勢明顯，部分高端或新興領域產品生產較好，發電機組（發電設備）、工業機器人、微型電腦設備等高技術產品產量分別同比增長1.3倍、64.8％、33.1％。

資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業、金融業、科學研究和技術服務業三個行業合計增加值占第三產業比重近七成，有力支撐第三產業穩定恢復。其中，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業實現增加值4515.4億元，同比增長11.9％。

2022年海澱區文化服務業質效高、活力足，1—11月，海澱區規模以上文化服務業單位實現收入8851.9億元，同比增長8.7％，拉動文化產業收入增長8.5個百分點。其中，內容創作生產領域表現亮眼，收入同比增長31.7％。

2022年，海澱區全區固定資產投資（不含農戶）比上年增長5.2％增速高於全市1.6個百分點。其中，建安投資同比增長6.3％；房地產開發投資同比下降1.3％。從投資行業看，科學研究和技術服務業投資增長82.0％，創新驅動力進一步加強；製造業、金融業、租賃和商務服務業投資分別增長24.4％、24.8％和17.7％穩增長基礎進一步夯實。

2022年，海澱區全區居民人均可支配收入9萬6153元，同比增長2.9％。其中，居民的工資性收入5萬1698元，占全區居民人均可支配收入比重為53.8％，同比增長3.4％。

海澱區全區實現社會消費品零售總額2716.5億元，同比下降7％。隨著各項穩經濟政策和疫情防控優化調整措施落實落細，市場銷售進一步改善，呈現波動恢復態勢。從消費模式看，2022年，海澱區限額以上批發和零售業、住宿和餐飲業實現網上零售額961.2億元，同比增長1.2％，增速高於全市0.8個百分點。新零售發展持續向好，重點監測的限額以上新零售企業實現零售額同比增長1.1倍。

2022年海澱區高新技術企業總收入持續增長。1—11月規模以上高新技術企業實現總收入3兆1791.5億元，同比增長3.8％，高於中關村示範區整體2.8個百分點。其中，技術收入8773.8億元，同比增長7.1％，占總收入的兩成以上。創新投入持續加大，產出成果量質雙升。從創新投入看，1—11月規模以上高新技術企業研究開發費用合計2038.3億元，同比增長7.8％。從專利產出看，1—11月規模以上高新技術企業專利申請數4.5萬件，同比增長2.9％；獲得專利授權數2.9萬件，同比增長9.8％。