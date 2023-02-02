宜蘭縣大同鄉牛鬥清水橋上1日下午3時許，驚見1隻高約2.5米的鴕鳥逛大街。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣大同鄉牛鬥清水橋上1日下午3時許，驚見1隻高約2.5米的鴕鳥逛大街，一會在橋上奔跑、一會又駐足在原地，不少車輛小心翼翼繞過鴕鳥，深怕撞上；警方表示，鴕鳥的行為已造成妨害交通，將依道路交通管理處罰條例第84條，處所有人300元以上600元以下罰緩。

有網友在網路社群上傳影片，影片中1隻高大鴕鳥在橋上奔跑，就像在跟車子比賽一樣，模樣可愛極了！但因無法掌控牠的去向，也讓許多車子比平常更小心行駛，有的還逆向違規繞過鴕鳥，就怕撞到牠。

據了解，鴕鳥是位於大同鄉某民宿孫老闆飼養的，他說，因緣際會下在1年多前買下該隻鴕鳥，從小跟他們一起生活，非常乖巧，也不曉得昨天怎麼會突然跑出去，笑說，「牠知道馬路如虎口，就趕快跑回家」。

宜蘭縣政府警察局三星分局表示，該鴕鳥竄出路面與車爭道，事後飼主立即將其帶回看管，但鴕鳥的行為已造成妨害交通，將依道路交通管理處罰條例第84條，處所有人300元以上600元以下罰鍰。

另用路車輛因閃避鴕鳥造成的違規行為，違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條，駕駛汽車因閃避突發之意外狀況，致違反本條例規定，以不舉發為適當。警方呼籲，家中如有飼養寵物，務必將其周全看管，避免寵物亂竄至路面引發交通事故。