若能早期發現，對於癌症患者來說將會有更高的治癒機會。目前許多癌症篩檢方法大多是侵入性的或者很貴，使得許多民眾無法選用，科學家正在研究的一種替代方案，科學家們現已證明，螞蟻可以從尿液中偵測出「癌症的氣味」，而且還很厲害，或許很快就會成為一種廉價又有效的癌症檢測方法。

據《今日醫學新聞》（MNT）1日報導，癌症是全球範圍內的主要死因之一，2020年造成將近1000萬人死亡，提高生存率的方法之一是開發更好的診斷方法，及早發現對於病患來說是至關重要。

發表在國際期刊「皇家學會報告生物科學版」（Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences）上的一篇新的研究論文中，科學家們發現，螞蟻可以檢測到幾種類型的癌症的氣味，而這些氣味也會改變尿液的本身所散發出來的味道。

這裡談的是動物的嗅覺，包括哺乳動物和昆蟲都具備探測和識別其環境中的氣味，以達到各種生存目的，如尋找食物，探測掠食者，以及找到伴侶。

癌細胞可以發出特定的化學物質，稱為揮發性有機化合物（VOCs），可以用來識別癌症。因此，包括螞蟻在內的動物，憑借其強大的嗅覺，可以被訓練來識別這些VOCs。

使用動物來檢測癌症是一種有希望提高早期檢測率的方法。例如，狗可以被訓練成通過聞細胞樣本或體味來識別癌症，並檢測與癌症及其細胞代謝改變有關的VOCs。

雖然螞蟻沒有像哺乳動物的鼻子，但它們能夠通過牠們的觸角，來捕捉到獨特的氣味，而牠們觸角有特別多的氣味受體。

Thanks to an abundance of olfactory receptors on their antennae, ants have an incredible sense of smell—and they can use it to detect tumors. https://t.co/KxgdLVTLvZ — Scientific American (@sciam) January 29, 2023

僅僅經過1次訓練，螞蟻就能夠形成維持好幾天的持久記憶。而且，牠們有很強的記憶保持力，因為在沒有給予任何獎勵的情況下，牠們在進行過多次測試後仍能做出準確的反應，甚至多達9次。

在目前的研究中，研究人員訓練了70隻黑山蟻（Formica fusca）這種常見於北半球的螞蟻物種，能夠成功辨別出健康小鼠的尿液，和移植了人類癌症腫瘤的小鼠之間的區別。

反覆經過3次訓練，這些螞蟻就能夠可靠地識別VOCs，這些發現表明，螞蟻有可能被用作檢測癌症的一種廉價而有效的方法。