法務部追討拉法葉艦弊案佣金，續有重大斬獲。法務部日前透過司法互助，向列支敦斯登請求返還已故軍火商汪傳浦家族佣金，列支敦斯登2日返還1100萬餘美元（約新台幣3.3億元）匯入台北地檢署外幣專戶，北檢近日將執行後續沒收事宜。

法務部表示，這是法務部自2001年間起，透過司法互助管道向歐洲各國請求凍結汪家海外資產後，第一筆成功追回之海外犯罪不法所得。

另北檢2020年9月底正式向瑞士司法部提司法互助，請求先返還確定的3.1億多美元犯罪所得。不過，瑞士司法部2021年2月在官網公布，同意歸還台灣2.66億美元（約合新台幣74億），目前瑞士司法部仍在處理中。

法務部表示，列國這筆款項得以成功追回，是經過政府多年努力，持續與他國建立並維繫良好國際合作管道，尤其法務部長蔡清祥上任後非常重視，具體指示及鼓勵同仁鍥而不捨，全力透過司法互助途徑追回不法所得，經由外交部、駐瑞士台北文化經濟代表團等的協助與友邦列國共同努力，而有今日成果。

法務部表示，拉法葉艦案緣起於2001年間，法國媒體報導揭露汪家海外有異常鉅額資金流入，法務部協助最高檢察署積極向各國尋求司法互助凍結汪家海外資產。

其中列支敦斯登2006年9月間同意提供協助並凍結汪家海外帳戶，同時間該案被告郭力恆、汪傳浦及汪妻葉秀貞等人因涉犯《貪汙治罪條例》共同收取回扣，汪傳浦子女汪家興、汪家勇、汪家明及汪君玲人等共同犯幫助收取回扣等罪嫌，經檢察官偵查終結依法提起公訴，惟汪傳浦及其家人長期逃匿國外，經法院發布通緝，迄未歸案。

但汪家坐擁鉅額不法所得，名下帳戶及資產遍及數國，致不法所得之追回極為艱難。2016年7月1日《刑法》單獨宣告沒收新制施行後，最高檢察署即向法院聲請宣告沒收，經最高法院分別於2019年、2020年間分別裁定確定本案應沒收之犯罪所得本金共4億8719萬餘美元。

法務部國際及兩岸法律司積極協助台北地檢署先後於2021年9月間、2022年2月間，正式向列國請求返還所凍結之汪家資產，並獲得列國支持與協助，創下司法互助之重大進展。