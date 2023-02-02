徐現宇以眼鏡和袖子為角色增添了專業細節。（甲上提供）

韓國電影《幻影》由《信徒》導演李海暎執導，集結《雞不可失》李荷妮、《魷魚遊戲》朴海秀、《寄生上流》朴素談、《薄荷糖》薛景求、《分手的決心》徐現宇、《梨泰院CLASS》金東希共同演出。靈感取材自大陸作家麥家小說《風聲》，該片在李海暎導演的巧妙改編之下，加入精彩武打動作場面再升級，流暢快節奏的打戲讓觀眾看得血脈賁張。

導演李海暎曾以警匪電影《信徒》大獲好評，這次打造全新諜戰動作電影《幻影》，他表示原著《風聲》是一個典型的密室推理懸疑故事，讓人們好奇鬼是誰以及推理過程很重要，他想了很久卻都無法以有趣的方式寫故事，所以一開始是婉拒接拍的，「然而婉拒之後，一種距離感產生了，我開始客觀地看待這故事，決定顛覆原來故事，以『幻影』的角度作為開端，並且將它打造為間諜動作類型，會更加有趣。」因此片中動作場面很多，也特別在演員服裝造型與場景色調上，走演繹出年代感的華麗風格。而對於拍攝第一個場景打鬥場景，是薛景求和李荷妮在飯店房間裡的激烈鬥爭，他感謝2位演員展現了驚人的實力，營造了一場雙方都不落下風的緊張對峙。

李荷妮、朴素談在片中造型華美，卻展現強而有力的打鬥與槍法，堪稱力與美的結合，2人姐妹情深的情節，也令人相當動容。導演李海暎表示自己是李荷妮的粉絲，認為她是有一種堅定的、充滿自我哲學的演員，因此演出一個散發能量的角色會很新鮮，「我認為這是一個沒有李荷妮就無法成立的故事！」李荷妮則笑説：「這次的演出除了要有體力與戰力，外表冷酷但內心火熱的角色也是有別以往的挑戰！」另外，導演也大讚朴素談有著年輕的外表，卻是一位有非常獨特性格的演員。而大前輩薛景求在看完片後也對女力滿點的部分相當讚賞，他認為兩位女主角的動作表演，為眾人留下了深刻印象：「我從『女性角色』中看到《幻影》的真正魅力！」

朴海秀在片中演出大反派警護隊長，戲外他的魅力卻不減反暴增，在過年期間進行《幻影》戲院宣傳行程時，不斷被台下女粉絲大喊「歐巴」，讓他聽了相當不好意思，微笑露出極為羞澀的表情，還要粉絲們稱呼他「先生」就好，但還是主動向稱呼他「歐巴」的粉絲們打招呼並簽名，展現了親民又反差萌的形象，而他的逗趣反應成為韓網熱門話題，再度圈粉無數。

另外，在韓劇《明星經紀人生存記》、電影《分手的決心》都表現強烈演技，且視覺造型常讓人耳目一新的「千面演員」徐現宇，近期他的體態備受關注，原因是他在《幻影》裡演出負責通信和密碼解讀的「千系長」千隱蝴，為了更貼近角色形象，竟特地增胖了多達24公斤體重，徐現宇透露，他以眼鏡和袖子為角色增添了專業細節，通過和導演多次討論研究，如胖呼呼的體型、鬍子、獨特的行為和語氣，在視覺上精緻地完成了這個角色，他還公開了自己體重的飲食秘訣：「我一天都吃六頓飯，並且每時段都定了鬧鐘，鐘聲一響就吃了。」

他也坦言增加體重真的很難，也承受很大壓力，他不僅不能停止進食，有時還要搭配健身重訓來進行：「有幾次我甚至還邊吃邊哭，因為吃東西時整個身體都很累，肌肉也很痛。」導演李海暎肯定他的敬業並表示，千系長有一種與生俱來的可愛，特別適合徐現宇演出，也因為驚人的毅力而讓角色完整度更高，再次以對作品的熱忱讓人刮目相看。

《幻影》將於2月3日在台上映。