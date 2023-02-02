台北市副市長李四川1日在臉書公布多張環保局清理北市道路中島垃圾的照片，針對北市公共垃圾桶設置相關問題，他強調環保局會「評估檢討」。台北市前市長柯文哲今(2日)則批評「不用做民調都知道99%的民眾都贊成」，但隨垃圾桶增加也會提高維護成本。國民黨台北市議員游淑慧質疑，柯市府減設垃圾桶僅減少5%，後來又因民調反彈而復設，從1804組增加到2000組，為什麼柯P做可以，但蔣萬安做就變成退步？

游淑慧今(2日)在臉書發文提到，柯文哲批評李四川說，與其恢復垃圾桶，不如教育市民少產生垃圾或有垃圾帶回去，並提垃圾桶多了難管理、成本上升等兩點原因，還酸蔣萬安：不用做民調都知道。她說：「三聲無奈！蔣萬安待柯文哲以禮，但柯文哲待蔣萬安以苛。」

「有數據有真相！」游淑慧指出，柯市長104年上任後，垃圾桶的數目設置點一開始確實有逐漸變少，只是他又增加了資源回收桶，變成一組兩桶。立意良善，結果卻變成讓沒有公德心的人丟得更爽。而這幾年裡面柯市府做了什麼了不起的市民教育？又或者有加強稽查開罰嗎？

游淑慧質疑，直到109年、疫情發生，雖然再次減設垃圾桶，但也僅僅減少5%的數量，從1900組（3800個），變成1804組（3608個）。然後很快的，就因為受不了市民反彈，柯市府自己做了民調，又決議逐漸復設，到了去年底已經增加到2000組（4000個），比疫情前還多。

「不知道是柯文哲市長的抗壓力太低，還是承認減設垃圾桶是錯誤的決定？」游淑慧直言，反正結果是，柯市長嘴巴講要教育市民，行動上卻很誠實的配合市民。但配合市民需求也沒錯，只是為什麼他做可以，但蔣萬安做就變成退步？柯前市長自己做的民調，柯前市長自己決議復設，是失憶還是翻車？她酸說「一樣的雙標，你能我不能」。