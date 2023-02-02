T1聯盟台灣啤酒英熊、桃園永豐雲豹2日均發表聲明，英熊為給新秀呂蔡瑜倫更多磨練機會，即日起借將至雲豹，並將於6月底本賽季結束後回歸母隊，並經過聯盟審核通過。

英熊2日和雲豹達成共識，並經過T1聯盟審核同意，雲豹以借將方式補強鋒線好手呂蔡瑜倫，雲豹球團表示，十分期待呂蔡瑜倫加入陣中，目前鋒線球員有極具經驗的林宜輝傳承經驗，帶領羅振峰等年輕好手，現在又加入呂蔡瑜倫助陣，陣型更加穩定成熟，將有更多得分點輸出貢獻，幫助球隊走出10連敗陰霾。

借至雲豹的呂蔡瑜倫將穿上77號球衣，同時與松山高中時期的隊友陳建銘再聚首，呂蔡表示：「之前有觀察雲豹團隊特色，球風很迅速敏捷且兇猛，很高興可以進入桃園雲豹，希望換了新的環境、新的地方，自己可以更努力做好準備。」

呂蔡瑜倫高中畢業後遠赴日本仙台大學就讀，接受日本球風磨練，畢業回台隨即投入T1聯盟第2季選秀，被台啤英熊以第二輪指名選中，開啟他的職業籃球生涯，2022-23球季開季至今，由於英熊陣中其他鋒線球員表現出色，呂蔡並未有太多表現機會，但他仍舊十分專注在訓練中，總是積極地跟學長們請教或是自主加強訓練，一直保持著「全綠以赴」的精神，隨時把自己準備好，台啤英熊球團鼓勵呂蔡把握此次借將機會，獲得更多的發揮空間，並用球場上的表現證明自己。