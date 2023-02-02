世紀鋼去年12月營收10.82億元，年增44.74%、月增14.68%，寫下單月歷史第四高，並連增5個月；去年全年營收92.15億元，年減7.24%，仍創下歷史次高水準。主要受惠離岸風電議題，離岸風電水下基礎設施也進入交貨期，預期風電訂單仍可望持續挹注。

政府力推再生能源，法人分析，2022-2024年共將釋出離岸風電開發9GW(百萬千瓦)的裝置容量，大幅超越潛力場址階段釋出的5.5GW，且在投標競爭加劇下，國產化評比作為加分項目，將有利世紀鋼未來接單。

產能調整重新規畫後，目前世紀鋼的JACKET產能已從每月1.5座拉到3座。未來還可望再大，2023年可望達到4座JACKET的月產能，長期目標更為6座。2022年風電營收占比約7~7.5成。2023年風電目標挑戰超過八成營收占比，推升營收表現。法人預估，今年2023年的營收目標會以成長表現。

世紀鋼2021年完成沃旭的117支水下基礎基樁，隨風機大型化的趨勢成型，公司表示，預計2027年後會有浮動式發電浮台的大量製造需求，浮動式風力發電會是未來的發展主流。

缺工狀況來論，因為缺工及製程延後，世紀鋼委外生產，拉低2022年毛利率。不過世紀鋼表示，人力已陸續到齊，不過2023年還有案子，2023年台電和海龍的案子同步要施工，所以會再找人，便會再增加人力，2023年亦會有新的廠房會加入。