中華電2022年第4季合併營收為595.0億元，較2021年同期減少0.7%；營業淨利為109.7億元，減少1.2%；EBITDA為208.5億元，較2021年同期持平；歸屬於母公司業主之淨利為84.5億元，減少2.2%；每股盈餘1.09元；營收、淨利及EBITDA皆超越財測。

中華電2022年全年合併自結營業收入為2,167.4億元，年增3%；營業淨利為468.4億元，年增4.2%；歸屬母公司淨利為365.2億元，年增2.1%；累計每股淨利為4.71元。

董事長謝繼茂表示，中華電信第四季財務與營運表現穩健，有效執行長期營運策略，在總體經濟環境不確定因素日漸增加的情況下，中華電信2022年全年各項財務指標均超越財測。中華電去年第四季核心業務持續成長，整體行動服務營收維持成長態勢，年成長5.8%，主要受惠於客戶升級5G及行動客戶數增加；固網寬頻ARPU亦連續十三季年成長。

謝繼茂表示，以部門別看，去第四季個人家庭事業群營收較第三季增加，但與2021年同期相較則減少，主因iPhone受疫情因素供貨不穩而影響銷售，抵銷行動月租客戶增加、5G滲透率穩定發展與固網寬頻因升速方案與轉播世足賽所帶動的成長。三網飆配客戶數較第三季增加28%，家用Wi-Fi裝置數較2021年第四季成長1.5倍以上，表現亮眼。本屆世足賽轉播帶進的廣告營收較上一屆世足賽成長5倍，表現頗佳，我們將繼續投資內容。企業客戶事業群的營收因資通訊業務的強勁表現而成長，包括IDC、資安、5G企業專網與大數據服務等應用營收，年增率皆達雙位數成長。國際電信事業群營收因受2021年第四季有ST-2政府補償款墊高基期而下降，但IDC與雲端業務持續因國際客戶需求增加而成長。此外，馬來西亞技術支援中心已於去年12月正式營運，可有效支持印太區域業務拓展。

謝繼茂最後表示，期待中華電營運在全體員工的努力下，2023年能延續2022年亮眼的成果。主管機關通過競業的合併案後，市場競爭環境勢必有所改變。中華電有信心以優異的5G網路及服務品質，持續在變動的環境下維持市場領先地位。