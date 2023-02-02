農曆春節連假少不了大魚大肉，許多人年後收心便著手準備瘦身計畫，不過營養師楊斯涵提醒，太快速的減重往往會使肌肉量流失速度過快，減少身體代謝，因此特別整理10招提升新陳代謝的方法，能有助於增加身體基礎代謝，健康減重。

楊斯涵在臉書粉專發文指出，太快速的減重反而減掉的都是肌肉，無助於身體代謝，因此特別分享10招提升新陳代謝的方法：

▍充足水分：人體身體組成70％為水分，每日攝取體重的30～40倍，以維持生理代謝機能運轉。

▍均衡飲食：挨餓節食會使基礎代謝下降，而足夠的食物攝取量則可維持食物產熱效應。

▍優良蛋白質：蛋白質食物相較於碳水或油脂食物，是食物產熱效應最高的食物來源。

▍保健食品：B群、將黃、綠茶等，有助於提升代謝。

▍辛香料：辣椒、黑胡椒、咖哩、大蒜等，具有辛辣刺激作用，可藉此提升代謝。

▍肌力運動：幫助提升肌肉量，以增加身體熱量消耗。

▍間歇性運動：短時間、高強度的運動，以提升基礎代謝率。

▍增加日常活動：通勤、家事、步行等日常活動能增加身體產熱。

▍溫熱水澡：利用熱水或冷熱交替的水溫，加速血液循環、提升體溫。

▍良好且充足的睡眠：研究指出，熬夜或睡眠不足將使新陳代謝下降及影響荷爾蒙，提升飢餓素、減少瘦素。