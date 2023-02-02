為強化學生跨域思考、設計思考與實驗操作能力，以深耕資優科學與資優數學領域發展，古亭國中日前與成功高中教師、長庚大學醫學生物技術博士及校內專業自然領域教師共同舉行營隊課程。

古亭國中是台北教育111標竿學校及教育部三好校園實踐學校，為強化學生跨域思考、設計思考與實驗操作，積極深耕資優科學與資優數學等面向，開辦夜間科探課程及資優科學營隊，已邁入第6年。

此次營隊課程秉持「探究中發現，在任務中成長」的科學探究精神辦理，課程涵蓋8大主題，包含金龜子標本製作、魚類解剖與耳石採集、膨糖好好玩、無敵風火輪、漢方驅蟲香包DIY、渦蟲的斷裂生殖、爆冰棉花糖史萊姆、植物萃取液的酸鹼變化。

古亭國中學生分享，從飲食到防疫，由標本到生化等眾多現象的背後都是科學理論的驗證，過程中的探索與發現，讓人印象深刻。

古亭國中校長林泰安認為，學習是一輩子的事，期待藉由實驗操作與問題解決，強化學生自主學習與思辨能力，以此鼓勵他們以證據為依憑的系統思考與行動能力，也培養人文與科學素養。

古亭國中表示，科學教師團隊著重孩子在科學探究的廣度與深度，更引導同學們思考後疫情時代的新學習模式，多元管道，熱情驅動，自主學習，綻放全力以赴後的精彩。