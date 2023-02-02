東莞台協會長陳宏欽今日出席大陸台商春節活動。（陳冠宇攝）

大陸國台辦昨日證實，已致函台灣呼籲增加16個航點。有台商表示，此議題是台商「第一等重要大事」，呼籲先從台商比較密集的廣東深圳、廣州，以及江蘇南京、無錫，和山東濟南與青島等地開始恢復航點。

台企聯常務副會長翟所領今日出席大陸台商春節活動時受訪表示，增加兩岸航點是台商「第一等重要大事」，疫情後只有4個航點，遠遠不夠兩岸台商、台胞來往所需要，導致機票票價飛漲、費時許多，狀況可謂「倒退30年」、如同過去從香港轉機一般，如果能盡快增加航點，可以節省台商、台胞舟車跋涉之苦，也讓兩岸交流更有效率，更是兩岸和平發展目前最重要的第一件事。

東莞台協會長陳宏欽也呼籲，盡速恢復兩岸直航航點與航班，尤其可以先從台商比較密集的廣東深圳、廣州，以及江蘇南京、無錫，和山東濟南與青島開始恢復。他強調，航點的問題「是台商的痛」，讓台商相當不便。他也呼籲政府盡速開放大陸人士來台進行商務洽公與旅遊。

翟所領指出，大陸已經釋出善意，希望台灣這邊也能排除所有障礙，在最短時間內增加航點，讓往來大陸的台商、台胞、台生都能享受到這種優惠；各地台協「都請命過很多次了」，總統和陸委會應該會做慎重的考量。

翟所領強調，目前階段大陸的疫情是可控的，大陸飛台班機確診率也降低，而台灣對幾乎所有國家都已開放，就主客觀環境而言，都是最好的時機，為了造福兩岸往來者，希望台灣方面能趕快大幅度增加航點，「這是目前大陸150萬持台胞證的人所期盼、最重要的事情」，現在相關客觀條件限制都已排除，應該盡快由我方做決定。

談及開放航點的數量，翟所領說，「當然是越多越好」，如果不能恢復到過往這麼多，也可以陸續階段式地增加航點。他說，交通方便了，只要兩岸能經常往來、交流，一定有助於和平發展。

談及小三通，翟所領認為這是一條便捷且經濟的回台之路，呼籲小三通能全面恢復，讓廣東、福建沿海台商方便回台。他另提到，從大陸回來的大部分都是台灣同胞，台灣人離鄉背井到大陸闖蕩，也是要回台灣看看家人與家鄉，如果在入關檢驗方面有差別待遇，「不是懲罰別人，是懲罰我們自己同胞」，希望可以採取無差別待遇。