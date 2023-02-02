台中市政府警察局第六分局市政派出所員警今天早上9點多在台灣大道、文心路口發現一輛懸掛假車牌的黑色自小客車，上前盤查時該22歲駕駛葉男拒檢逃逸，警方朝左後輪開了4槍該車仍繼續行駛，撞上其他車輛後又自撞號誌桿，警方在車輛附近查獲1名李姓女子，葉男及後座的羅男已棄車逃逸，警方今天下午4點多在南區將兩人帶回。

市政派出所員警發現黑色自小客車懸掛假車牌，趁其停紅燈時上前盤查，沒想到葉男拒檢堅持不下車也不開車窗，加速駕車逃逸，員警朝該車左後輪開4槍，車輪雖已破胎，但葉男仍加速前進。

警方表示，葉男逃逸途中在文心路、市政北一路口撞到一輛休旅車，又在文心一路惠來路口自撞號誌桿，自撞後車子冒煙葉男及後座羅姓男子前後下車，往不同方向逃逸，警方到場時發現附近有1名李姓女子，還在車上發現安非他命、吸食器k盤等物，將其帶回後釐清案情。

警方鎖定2男身份後，今天下午4點多在南區學府路將兩人逮捕，據了解兩人逃逸後搭乘計程車，再由朋友接送躲避查緝，警方到場時兩人分別待在車上及朋友內房間，已將兩人帶回偵辦。