前立委郭正亮今（2）日表示，對於美中台關係，美國一直想要引起一些衝突，眼看美中台要捲起新的驚濤駭浪，可是最近看到一些跡象，也未必如此！

郭正亮今日在網路節目《觀點--亮劍台灣》指出，美國最近不斷出招，對華為所有出口全禁，只要是美國製的通通禁止（指拜登政府停止核發美國企業供貨華為的許可證），抵制力度增加，打台灣牌也愈打愈多，包括眾議院議長麥卡錫要訪台等，看起來美中台三邊會有一些波濤。

郭正亮提醒，大家有無注意到，對於美國的貿易戰與科技戰，中國大陸最近都不回應，愈來愈有一種味道，就是「你玩你的，我玩我的」。例如美國財政部長葉倫到非洲，譴責中國大陸的一帶一路、債務危機等，但中國大陸不太理會她，因為美國在非洲很難有影響力。

前立委郭正亮。（資料照片）

有關台灣的部分，郭正亮直言，美國不斷打台灣牌，眼看美中台要捲起新的驚濤駭浪，可是最近看到一些跡象，也未必如此！因為根據民調顯示，台灣民眾正在重新解讀兩岸關係與台美關係！

郭正亮認為，中國大陸也逐漸展現戰略耐心或戰略韌性，「我知道你要幹嘛，我不會一下被你激怒」，不論是貿易戰、科技戰或是打台灣牌，「我不會那麼容易中計」！

郭正亮預測，如果這是大趨勢，亦即在美中台關係，美國一直想要引起一些衝突，而中國大陸逐漸展現「我不一定要理你，我玩我自己的邏輯」。兩岸也開始啟動互相示好的局，台灣的民意開始產生變化。

郭正亮強調，儘管美國不斷出手，只要兩岸自己穩的住，事實上不一定會出大事！