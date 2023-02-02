她們5日元宵節將辦理展覽開幕茶會，歡迎對藍染、印染及拼布藝術有興趣的民眾一起來玩大地色彩的工藝美學。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府祕書處每個月在民治市政中心1樓大廳舉辦藝文展，鼓勵藝術創作者展出作品，給予大眾不一樣的新視野，本月邀請在地藍染、拼布手作藝術家林姮惠與陳婌妝辦理「大地色彩之展現與轉換」聯展，展出50件作品，5日元宵節將辦理展覽開幕茶會，歡迎對藍染、印染及拼布藝術有興趣的民眾一起來玩大地色彩的工藝美學。

林姮惠擁有文藻創意藝術產業研究所碩士學位，早年從事烙畫創作，並取得「烙畫種子教師證」，有次參加社大成果展，驚見藍染「單純藍」的生命力，從此浸淫植物染色的奧妙世界。陳婌妝早年從事拼布藝術創作，加入藍藝草礐手作坊後也深入藍染、植物染實作，與林姮惠常攜手辦理聯展。

林姮惠與陳婌妝在民治市政中心1樓的「大地色彩之展現與轉換」展覽，以染藝技法為基底，繪畫設計為形式，細膩將大地色彩轉換為生命溫度的生活工藝，讓作品展現出4個創作內涵，包括「四季風韻」、「拓形衍色」、「藝術嘗試」和「生活應用」，讓作品成為深具生活實用與美學意涵的工藝品。

祕書處指出，林姮惠與陳婌妝老師作品，細膩將大地色彩轉換為生命溫度的生活工藝，其中林姮惠的作品《仿古意象》，以福木、花葉移染法，讓植物葉形印染出如同水墨工筆意象；而陳婌妝的作品《花開富貴》則以藍染及拼布刺繡法，將藍靛染色染出布色紋樣，再運用拼布技術結合刺繡，創作成手染刺繡包，令人愛不釋手。