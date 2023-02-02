台中烏日區成功社區王田圳旁邊坡過去常遭人棄置垃圾，成為社區髒亂點更一度無法行走。（官玉苓提供／潘虹恩台中傳真）

官玉苓說，這塊邊坡結合成功嶺在地特色，並以成功公園遺留的老樹碉堡為靈感，用1500個沙包搭配枕木階梯堆砌出「機槍堡」平台。（潘虹恩攝）

台中市烏日區成功公園遺留的老樹碉堡。（潘虹恩攝）

成功社區發展協會在邊坡打造小小菜園，種植水果、蔬菜等作物，社區志工都會輪流前來澆水，未來將會栽種香草植物。（潘虹恩攝）

台中市烏日區三和里成功社區亮點不斷，繼去年底三和里里長楊添和帶領環保志工將成功公園髒亂邊坡打造亮麗心型花圃後，成功社區發展協會理事長官玉苓也帶領社區志工將王田圳旁坍塌荒廢邊坡進行整理、規畫成「機槍堡」平台，並栽種起各樣蔬菜、水果，成為社區居民休閒好去處。

官玉苓31日受訪表示，這塊邊坡過去曾是1位老榮民的菜圃，使用200多個保麗龍箱種菜由於保麗龍箱底下都會用兩個棍子支撐，因此也稱「高腳樓菜圃」，放眼望去相當漂亮，同時也讓邊坡能有簡易的水土保持機制，後因老榮民年紀大，邊坡也因此荒廢，常常遭人棄置垃圾，成為社區髒亂點更一度無法行走。

官玉苓表示，由於這塊邊坡過去是農業局的地，農業局曾派挖土機清理邊坡，造成邊坡土石流失，下雨時更嚴重坍塌，經後續協調，水利局協助在邊坡下方設置護堤，社區發展協會也進行環境整治，並以「老兵綠大功」為題規畫社區營造。

官玉苓說，在這塊邊坡往遠方望去景色漂亮，於是結合成功嶺在地特色，並以成功公園遺留的老樹碉堡為靈感，用1500個沙包搭配枕木階梯堆砌出「機槍堡」平台，並沿著沙包種植薛荔等攀緣植物，待未來植物將沙包都覆蓋後，會讓該處的綠美化更完整。

另，他們也在這個邊坡打造小小菜園，種植水果、蔬菜等作物，社區志工都會輪流前來澆水，未來將會栽種香草植物。

居民表示，過去這個邊坡一下雨就坍塌，整個水溝都是泥土、石頭，也沒有整理，非常可怕，理事長很用心將這裡變得舒適漂亮，讓社區居民可以在這裡種菜、活動，成為居民休閒遊憩的好去處。