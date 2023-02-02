泰山（1218）經營權之爭，面對市場派龍邦在農曆年前取得親公司派的獨立董事陳敏薰關鍵支持，掌握兩席獨董優勢，隨時可能發動召開股東臨時會改選，拿下泰山經營權。泰山公司派持續採取拖延戰術，祭出兩招反制龍邦開成股臨會，希望能將戰局逼近6月的股東常會。

泰山家族成員之一的董事詹皓鈞，2日再度召開記者會，對外表達「捍衛泰山」的決心。雖然面對龍邦已掌握獨董及股權等雙重優勢，隨時可能讓泰山經營權變天。詹皓鈞今天表示會努力到最後關頭，「就算裝上葉克膜也要裝」。

龍邦取得陳敏薰關鍵支持，於農曆年前1月17日的審計委員會中，以2:1優勢，通過3月16日將召集股東臨時會進行改選。不過公司派主張，依規定召開審計委員會必須7天前發出通知，市場派卻在前5天才通知，明顯不符程序。

詹皓鈞今表示，過年前有和陳敏薰聯繫、見面、懇談了2小時，但雙方沒達成半點共識。他質疑，當初陳敏薰針對全家股權出售案投下贊成票，現在卻倒戈，以同樣理由要召開股臨會，對於陳敏薰180度的態度大轉變，詹皓鈞直問：「陳敏薰妳到底怎麼了」。

而身兼泰山董事的律師周武榮今天也表示，陳敏薰是在公司支持下出任獨董，如今前後不一的態度，已違背獨立性，將強烈建議公司召開董事會，對陳敏薰提出獨董解任訴訟，力阻龍邦召開股臨會。

其次，泰山主張公司召開股臨會應該要有必要性，現在公司已經預定6月會召開股東常會，對照市場派急著在3、4月發動股東臨時會，兩者只差2個月，質疑會議召開的必要性。全力希望將戰局逼近6月的股東常會。

不過市場人士分析，由於龍邦對泰山光是檯面上公告的持股比重就已高達48％，掌握股權優勢相當明顯，不管是3、4月的臨東臨時會，或6月的股東常會，拿下泰山幾成定局。公司派使出拖延戰術，只是影響時間，恐怕很難影響結果。