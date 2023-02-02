桃園市八德區近年來人口攀升快速，但也造成當地交通壅塞嚴重，為紓解交通問題，國道3號將增設桃園八德大鶯豐德交流道，不過前天環保署進行專案小組環評初審會議，要求補正資料後再審，消息傳出後引起地方民眾、民代關心，憂心恐拖到完工時程；對此高公局回應，將在4月補正資料後再送環保署續審，維持2030年完工不變。

八德大鶯豐德交流道總經費高達156.47億元，其中增設交流道及主線拓寬工程費70.97億元由國道基金負擔，桃園市則負責11.24億元的用地費、增設交流道連絡道74.26億元，預計2030年完工。

市議員呂林小鳳說，八擴地區有許多通勤族，上下班時間交通非常壅塞，在地民眾引頸期盼八德大鶯豐德交流道能儘速完工，紓解當地龐大的車流量，該消息一出的確接獲許多民眾反映，憂心原本預計2030年完工會延期。前桃園市長鄭文燦近期接任行政院副院長，之後也會請他幫忙督促，地方與中央聯手讓環評趕快過。

市議員朱珍瑤感嘆，建商看準商機將八擴地區講的美輪美奐，但民眾遷入後才發現重大建設還在紙上談兵的階段，什麼都還沒蓋出來，讓不少民眾有種被騙的感覺，八德大鶯豐德交流道主導權在高公局，地方監督力有限，但會盡力替民眾爭取。

高公局回應，這是首次召開專案小組環評初審會議，由於建置該交流道涉及鳶山堰水庫集水區、農地變更等因素，用地取得耗費較多時間，不過當初在預估完工時程時，有先預留續審的時間，因此預計2030年完工不變，將補正資料後於4月再送環保署續審。