為提早預警農民農害發生，許多縣市會聘請樹木醫生監測農作物，桃園市農業局考量樹木醫生1人的監測力量有限，於2019年起委託由台灣植物及樹木醫學學會調查監測特定疫病蟲害，透過早期監測、立即通報、投藥防治、避免擴散等作法，降低農民的損失。

農業局表示，不少縣市是聘請樹木醫生監測整個縣市的疫病蟲害，但樹木醫生人力僅1、2人，如此一來，能跑的點位少、時間也會被分散，為此市府從2019年起委託由台大教授組成的台灣植物及樹木醫學會到桃園做監測與調查，每年至少進行126個監測點位，監測頻次達3412次。

舉例來說，夏天天氣潮濕炎熱，水稻插秧後若遇到氣候變化大、高濕環境，容易引發稻熱病，像去年夏天水稻來襲，桃園水稻便減產3至5成，讓靠天吃飯的代耕業者苦哈哈。農業局舉例，台灣植物及樹木醫學會與桃園農改場雙管齊下共同監測回報，市府便能及時向農民預警，加強田間管理、宣導噴藥防治等。

農業局說，台灣植物及樹木醫學會也經常會在田間設置捕蟲器具，若蟲蟲數量密度發生異常，便會馬上通知市府留意，主要監測、調查斜紋夜盜蛾、東方果實蠅、瓜實蠅、銀葉粉蝨及稻熱病等10項疫病蟲害。另也補充，斜紋夜盜蛾俗稱黑肚蟲、土蟲或行軍蟲，危害作物以蔬菜、豆類、雜糧、瓜果類為主，幼蟲食量大，會大量啃食植株心梢及葉片，嚴重時會全園廢耕，而銀葉粉蝨主要危害作物則是聖誕紅。