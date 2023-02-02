韓國大滿貫影后全道嬿近日在Netflix與推出2部作品，除了熱播中的《浪漫速成班》外，還有已入圍第73屆柏林影展的特別展映單元，由《王者製造》百想最佳導演邊聖鉉執導新片《格殺福順》，電影首波海報曝光，全道嬿性感女殺手形象超吸睛，更在預告裡竟感嘆「殺人比養小孩容易」，一連2部作品都飾演單親媽，可見另類職場女性獨自扶養女兒相當不易。

《格殺福順》由擅長韓國黑色動作題材的邊聖鉉導演執導，主角人選找來大滿貫影后全道嬿、影帝薛景求、實力派演員李絮以及具教煥等人演出。劇情描述全道嬿飾演有著成功機率100％、僱兇殺人業界傳奇A級殺手，並扶養著正值青春期女兒的單親媽媽雙重身分的「吉福順」，在與公司續約前面臨了該繼續「殺人」還是該「養人」的煩惱。另類的劇情設定及導演營造出殺氣騰騰、危險卻有趣的關係，再加上充滿緊張刺激感的槍戰動作場面，備受全球影迷期待。

今（2日）公開首波主海報，海報中可見全道嬿身穿如同鮮血一樣的紅色西裝，看似幹練的女強人且性感的造型，手裡還拿了神秘公事包，不同以往的形象相當吸睛。預告片中，全道嬿飾演的「吉福順」以高雅的姿態參加家長聚會時被問到職業，雖然回答在公關公司上班，但其真實身份卻是雇兇殺人企業裡的王牌殺手，遇到殺手同事薛景求、李絮與具教煥就變了一副模樣，全道嬿不僅大喊「殺人比養小孩容易」，在冷酷開槍臉上被血濺到後還說了一句「我得在市場關門前離開」，反差極大中卻也可見在身為殺手與單親媽媽之間的兩難。《格殺福順》將於3月31日（五）在Netflix全球190國上線。

全道嬿主演《格殺福順》海報。（Netflix提供）

全道嬿最近與《機智醫生生活》鄭敬淏合演的愛情喜劇《浪漫速成班》，飾演手球運動員國家代表選手出身，現為「國家代表小菜店」老闆的「南行善」，儘管經濟狀況不富裕，但由於女兒希望能上補習班數學名師「崔直說」（鄭敬淏 飾）的課，雖然面臨許多現實挫折，全道嬿依然憑著好手藝做出的美食，讓有進食障礙的鄭敬淏能奇蹟似地吃光光，鄭敬淏也決定以私人家教方式來回報，沒想到2人進而發展出浪漫戀情。

全道嬿日前在記者會上表示「南行善」雖然得放棄自己的夢想，獨自扶養其實是外甥女的女兒並照顧有亞斯伯格症候群特質的弟弟，生活辛苦但始終保持開朗活潑態度的個性是她決定演出的原因，因為好久沒收到這樣的故事，一直苦苦等待這樣的劇本，原本也因之前角色的關係沒信心能演好，但編劇的一句「需要真實的演技」，才讓自己鼓起勇氣答應演出。

全道嬿在《格殺福順》中化身性感女殺手。（Netflix提供）

現實生活中在2007年與企業家先生結婚，如今已有個國中生女兒的全道嬿也感性表示：「對角色感受到的親情深有同感，能夠演出可以和全家人一起觀看的作品感到相當開心！」一連2部影視作品都演單身母親，儘管職業身份大不相同，但為了女兒費盡心思努力做到最好的角色模樣，再加上劇中女兒也跟自己女兒的年紀相近，讓全道嬿演起來更可說是得心應手，讓觀眾看得津津樂道。

鄭敬淏在《浪漫速成班》中飾演補習班數學名師。（Netflix提供）

而鄭敬淏為了飾演補教名師，在講課的橋段也下了不少功夫，他在記者會上表示事前看了非常多名師們的教學影片，上了如何解題的課程訓練，笑稱因為內容太難根本就是白學了。鄭敬淏希望以劇中韓文名字的同音詞，與全道嬿組成「熱線情侶」，期許這對情侶能在寒冷的冬天散發溫暖的魅力，想把人們生活裡的故事刻畫地更溫暖一些。

《浪漫速成班》首集以全國收視率4.044％出發，因劇情充滿歡樂、勵志但又穿插了懸疑橋段而深受韓劇迷的喜愛，最新播出的第6集全韓國收視率已突破二位數來到10.978％，首都圈收視更是來到12.030％（韓國尼爾森），收視成長翻倍，在台灣也成為本日Top10節目冠軍。《浪漫速成班》每週六、日晚間10點Netflix獨家與韓國同天更新。