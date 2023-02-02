輕型商用車市場洗牌，和泰車去年2月發表TOWN ACE廂型車，隨即獲得市場的肯定與熱烈迴響，去年底TOYOTA TOWN ACE貨卡接棒，帶動今年1月TOWN ACE合計領牌數衝上1609台，以57.8％的市占率榮登輕型商用車市場冠軍，更吸引出更多樣貌的潛在買家，刺激國產輕型商用車市場有7成的成長。

和泰車表示，為回饋廣大消費者對TOWN ACE的愛護與支持，TOYOTA針對貨卡車型，除延續汰舊換新優惠價46萬元起，更提供高額零利率、5年14萬公里延長保固等優惠專案，目前貨卡車型顧客下單後等待交期已大幅縮短

TOYOTA TOWN ACE熱銷的原因歸功於在載重、空間、油耗表現、安全防護以及後勤保固都能滿足需求。貨卡車型最高載重960公斤，搭配超大貨床面積，各行各業的貨品都能以超高效率承載，深獲批發零售、自營商、貨運、青年創業等頭家的不斷好評，適中的車身尺寸與靈巧迴轉半徑，自由無負擔地穿梭在各地街頭巷弄。

買家重視的油耗表現，平均15.2km／L(自排版本) 、14.8km／L(手排版本) ，讓消費者不僅省油錢更能賺大錢！安全配備的部分除了全車系標配雙SRS氣囊，頂規車型更搭載TSS (Toyota Safety Sense) 主動安全防護系統，全方位守護乘駕安全。

廂型車擁有2人座、5人座兩種不同車型，2人座車型超大的載貨空間，可以輕鬆承載8台27吋公路腳踏車，且最高載重880公斤，讓好頭家們用最少趟數載最多貨品；5人座車型搭載5／5分離第二排座椅，拉桿式快速收折設計，車室空間輕鬆變化，滿足載人載物多種用途，除了商用載貨需求外，更因車室空間可彈性變化，讓有載人、假日出遊需求的客群，能乘商雙用，無後顧之憂。平均油耗也有高達15km／L(自排版本) 、14.1km／L(手排版本) 的好表現。

售後服務方面，加上TOYOTA全台共有183個服務據點(大型服務廠加社區型保修站)可為客戶進行保修，提供車主便利且專業的售後服務網絡。