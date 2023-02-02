富邦投信分析，今年以來市場預期緊縮的貨幣政策將進入尾聲，市場風險偏好回升，對利率較敏感的科技和成長型股表現亮眼；近期市場焦點放在陸續公布的美國科技巨頭財報，週三社群龍頭且為元宇宙概念股Meta在美股盤後公布最新一度企業財報，營收表現優於市場預期，財測方面，Meta表示廣告市場隨著各企業開始增加行銷支出而有復甦的跡象，整體樂觀的企業財報令Meta盤後漲幅達20%，今日(2/2)台股的元宇宙概念股也受惠Meta財報利多而上漲，台股開盤宏達電(2498)便強攻漲停，元宇宙題材再度發酵，富邦元宇宙(00903)亦上漲6.68%，預期今年國內外各大品牌將陸續推出元宇宙概念的產品和服務，可持續關注。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，FED本月如同市場預期升息一碼，聯準會與市場皆觀察到今年上半年通貨膨脹將因油價及原物料價格走低而放緩，上半年或將停止升息也為共識，去年帶來紛紛擾擾的最大變數通膨與升息，今年上半年有望將逐漸降低，雖然市場仍有經濟放緩疑慮，但去年市場修正或多或少已反映，短期市場投資信心應仍偏向正面。

2023年評價面已預期台股企業獲利衰退狀況，然而美國升息接近尾聲、俄烏戰爭影響淡化、中國疫情解封以及台灣與中國之間的戰爭陰霾淡化，加權指數可望從目前10倍左右本益比再回升至過去20年平均約15~16倍區間。而市場最關心的庫存問題，目前看到包括電腦、手機以及電視等消費性產品均有機會在2023年第二季解決庫存問題，下半年多數產業預期回到正軌，有望支撐指數表現。