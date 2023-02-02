正修科大冬令營正如火如荼展開，企業管理系推出2023神企直播創意手作體驗營，社群直播分享產品故事有趣又好玩，視覺傳達設計系「創意轟炸機-潮公仔設計研習營」，讓學員親手設計、彩繪貓頭鷹公仔，學生們將完成作品帶回家收藏，開心指出收穫滿滿。

正修科大表示，這次冬令營不只帶領學生製作創意手作藝術，也透過行銷業師帶領學員，經由網路社群直播工具，學習如何面對直播鏡頭介紹商品。

課程安排有社群直播前置作業，如何提前曝光直播訊息及直播前環境準備，開播時如何與觀看者互動並吸引更多觀看者參與，如何用有趣的方式介紹商品分享產品故事，學習如何與觀看者互動。

中山工商汽車科同學張文豪說，第一次嘗試雷雕和直播行銷，覺得很有趣。另視覺傳達設計系「創意轟炸機 潮公仔設計研習營」，潮流玩具公仔市場及產業蓬勃發展，設計師公仔收藏持續發燒，為台灣首屈一指公仔設計師搖籃，包括有知名的夢裡那兔MAR2INA、異獸領域、F R E A K W H E E L S、璐泱ＲＵＹＡＡ等設計師公仔品牌。

來自高雄高工圖文傳播科的陳思妘表示，這次公仔彩繪設計研習，學到彩繪及翻模技巧，非常有趣，同學都說，下次有體驗活動還想再報名。

這次研習活動特別帶領同學逐步認識玩具公仔模型市場產業，由教師蘇仙筆、張錦郎聯袂領銜教學，從公仔設計、模型塗裝至翻模原理解析連貫式體驗，每位同學都可能親手設計、彩繪貓頭鷹公仔，製作完成的作品都可以帶回家收藏。

除視傳系、企管系外，另有4系也推出冬令營，分別為電子系「舞動AI活動全開」、工管系「逆轉人生魔法贏」、資工系「AR共舞、AI互動秀」及妝彩系「玩色殿堂」。