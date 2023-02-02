台灣一名60多歲老翁患有三高慢性病，某次看診時向醫師提到，他的手指關節又痛又凸，本身還有尿酸過高問題，擔心可能是痛風，不過醫師進一步了解，發現老翁過去從事需搬運重物的物流業，推測應該是手指退化，照了X光後，判斷是退化性關節炎，對此也提醒民眾，尿酸高不一定是痛風發作，並分享分辨關鍵。

家醫科洪暐傑醫師在臉書粉專提到，關節發炎疼痛常見原因有退化、類風溼性關節炎、痛風，以「退化性關節炎」來看，主要與年齡、使用過度、負重多有關，出現於膝蓋、髖部、手指等，而退化性關節炎症狀主要發生於負擔多的狀況，不過休息就會改善，嚴重時關節會紅腫和發熱疼痛，長期下來，關節還可能會有骨刺、變形、凸起來的結節等情況。

再來是「類風溼性關節炎」，屬於一種自體免疫疾病，指的是免疫力攻擊自己的關節，因而造成關節發炎，與基因遺傳有關，主要發生於小關節，例如手指、腳趾等，也常會出現兩邊關節同時疼痛，症狀是早上起床有僵硬現象，約過1小時才會改善，長期類風溼性關節炎也可能造成關節變形，若一次好幾個關節疼痛、紅腫、發熱，就有可能是類風溼性關節炎。

最後則是「痛風性關節炎」，痛風性關節炎就如同風一樣，疼痛感常迅速發生，24小時後突然變得非常痛，時間長達兩、三天至一周，之後疼痛感就會消失，痛風發作通常是一個關節，有明顯的紅腫熱痛，觸碰會更痛，常發生於手指、腳趾、腳踝等，尤其大拇趾根部那一塊關節，容易出現在吃完大餐後，例如喝濃湯、含糖飲料、高湯、酒類等。

洪暐傑醫師進一步說明，關節痛加上尿酸高不一定是痛風，尿酸是由抽血驗出來的，當尿酸在關節形成結晶，就會造成發炎疼痛，也就是所謂的痛風，尿酸越高發生痛風的機率確實越高，但有些人尿酸數值高於標準，卻從未發生過痛風，因此最準確診斷方式，還是要直接從痛的關節內抽出關節液，確認是否有尿酸結晶。

反之，尿酸數值正常不一定沒有痛風，患者突發痛風當下做抽血檢查，此時血液內的尿酸流至關節內形成結晶，血液中的尿酸就會變少，導致檢驗結果出現尿酸數值正常的情況，而且比例約30%，通常過了兩周後再次抽血，尿酸數值才會升高，所以尿酸高不代表痛風發作，尿酸正常也不表示當下關節痛並非痛風，而是要依症狀做綜合評估。