一名男子在網路上認識當時年僅13歲的少女，竟不停勸說引誘少女掀衣露胸視訊，並在視訊中偷偷截圖，事後少女斷聯男子憤而將私密截圖傳給少女母親，並多次威脅，少女母親嚇得報警提告揭發男子的惡行。最後男子遭依《兒少性剝削防制條例》判刑3年4月，另依恐嚇危害安全罪判5月徒刑，得易科罰金15萬元。

男子阿倫（化名）與13歲少女小花（化名）為網友關係，兩人在2021年視訊聊天時，阿倫一再勸說引誘小花將上衣掀起裸露上半身並露出乳溝，後來小花還進而將內衣掀起露出胸部供阿倫觀覽，阿倫則在小花不知情的狀況下拍下她掀起上衣後露出內衣、乳溝，及掀起內衣露出胸部等23張截圖。

後來小花拒絕再和阿倫聯絡，阿倫竟另外以另外一個臉書帳號，將小花的裸照傳送給小花母親，小花母親發現之後表示要代為處理此事，阿倫竟大膽回覆「叫小花自己來講」、「恩亨哈哈哈那就讓她繼續去跟其他人傳著看吧」，並私訊小花表示「換下來還是換給其他人看囉」、「看來是你自己選得囉」、「一個一個給」等語。小花母親三番兩次被恐嚇，嚇得報警提告。

阿倫到案後坦承一切犯行，多次主動表達願向小花、小花母親道歉與和解賠償，法院審酌阿倫碩士畢業，未婚，與家人同住，目前待業中，之前為助理工程師，當時月薪約3萬4000元等一切情狀，依《兒少性剝削防制條例》判刑3年4月，另依恐嚇危害安全罪判5月徒刑，得易科罰金15萬元。

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