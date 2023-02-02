日本一名17歲高中生日前在迴轉壽司店「壽司郎」一間分店用餐時，拍下自己用舌頭舔公用醬油蓋、茶杯、甚至用口水沾抹轉盤上壽司的畫面，影片引發民眾撻伐，導致壽司郎股價重挫，一周市值蒸發168億日圓（約新台幣38.76億元），如今忠實顧客上壽司郎用餐時發現「超級慘況」，原來裡頭一個客人也沒有。

日本岐阜縣一名金髮高中生近日在壽司郎用餐時，伸舌頭舔了桌上醬油瓶的蓋子，他後續不死心，再伸手抓了公用杯子舔了一圈，他甚至用手沾口水，塗抹在轉盤上的壽司，事後他開心笑出來，還對著鏡頭比讚。

影片曝光後讓日本社會炸鍋，儘管事發分店表示已經重新清洗過所有茶杯，並且換掉醬油瓶，但是日本民眾已經對壽司郎失去信心，壽司郎後續股價重挫，市值蒸發168億日圓。

至今日本民眾似乎仍無法重拾信心，推特名稱為「Ray's Tube」的日本網友堪稱壽司郎忠實顧客，昨（1）日他在個人帳號上分享一支他前往壽司郎用餐的10秒影片，畫面顯示餐廳內空無一人，顯然「舔茶杯」事件仍在持續發酵，他在留言中表示，即便壽司郎身陷風波，他仍舊願意到餐廳內用餐。

皆さん、拡散と沢山のリプ

ありがとうございます。

偽善者ぶるつもりは全くありませんが

今この状況でもスシローに行きたいと

少しでも思ってくれた方がいたなら

ご家族や信頼できる知人、友人などを

誘ってスシローで楽しい食事をしに

行ってみてはいかがでしょうか？ — Ray's Tube (@raystube) February 1, 2023

不只「Ray's Tube」，這兩日陸陸續續也有其他日本網友分享前往壽司郎用餐時店內空無一人或小貓兩三隻的淒涼慘況，一名網友說，1日他到壽司郎用餐時，店內顧客不到10人，晚間9時30分時已經完全沒人。