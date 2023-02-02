大年初九「天公生」，黃姓男子1月29日晚上11時許趁子時天公廟開門，到附近金紙店買天公金準備上廟拜拜，見到忙到疲累不堪的金紙店老闆坐在辦公椅上昏睡，桌上還有1萬7000元現鈔，竟起貪念直接拿走現金逃逸，店老闆醒來後報警，警方根據監視器畫面追查到黃男，竊賊竟是住在金紙店附近的「厝邊」。

每逢大年初八入夜子時，各家天公廟都會開門接受信徒參拜，45歲黃男也想趁初八夜搶頭香，到廟內拜拜祈求上帝公保佑。

黃男在住家附近一家金紙店想買天公金，在門口叫門卻見到老闆已累到昏睡在椅子上，他趨前一看，桌上還有一疊鈔票，一時動了貪念，四處觀望無人，偷偷拿起整疊鈔票放入口袋，快速逃逸，以為神不知鬼不覺。

被害的店老闆醒來後遍尋不著桌上現鈔，以為丟了，直到翻閱監視器，才知道被陌生人入侵偷走。被害人表示，現金是賣了一整天的金紙所得，當天實在太累，體力難撐，打起瞌睡，不料竟被人趁機拿走。

黃男實際就住金紙店附近，警方根據監視器畫面在康樂街沿路訪查，立刻得知黃男身分，3天後將他逮捕歸案。

黃嫌1日晚間落網後，偷來的贓款已花費剩下6000元，他自稱打零工為業，原本要去拜拜卻一時起貪念犯案，警方表示，「歹徒千算萬算不如天一筆」、「天公伯對竊賊早有定數」告誡黃嫌不要在神明店動歪腦筋，並呼籲店家「財不露白」記得收好財物。