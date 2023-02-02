台灣酒駕肇事造成家庭悲劇時有所聞，醫師直指，台灣「酒駕零容忍」刑罰加重看似成功，從警政署公布數據顯示反覆酒駕者著缺完整酒癮治療；台中榮總也發現酒癮問題，牽涉很複雜的心理、社會，甚至是基因醫學等因素有關，該院結合科技建酒癮治療模式，結合心理、社會以及精神醫學跟戒癮醫藥的協助，成效卓著，也榮獲111年SNQ國家品質標章認證。

台中榮總精神部醫師張庭綱說，台中榮總結合科技建構中榮酒癮治療模式(Join ME)，兩年多來創造卓越成效。（馮惠宜攝）

根據內政部警政署統計，雖然刑罰加重讓酒駕肇事件數與死亡數逐年下降，但仍有七成酒駕者可能再犯，而4次酒駕以上者酒癮比例接近9成，台中榮總精神部副主任林志堅指出，為「癮」所困的酒駕者要防止他們再犯，是需要完整酒癮治療。

台中榮總藉由研究發現酒癮患者額葉功能在100人中排名倒數35名，長期飲酒致腦功能障礙可能是工作不穩定、暴躁失控、成為酒駕與家暴常客的原因。也發現酒癮者每3個就有2個達重度失志(demoralization)，即對人生失去意義、失去希望，有高自殺風險，「借酒澆愁愁更愁」便成了酒癮者的苦難寫照。

台中榮總精神部醫師張庭綱指出，台灣酒癮盛行率約2.5-3.5％，即60至80萬人有酒癮問題，只要男性單次飲酒大於4罐啤酒，女性單次飲酒大於3罐啤酒；男性當周超過14罐啤酒，女性當週超過7罐啤酒就屬於問題性飲酒，是酒癮的高風險群，需要進一步評估。

張庭綱說，台中榮總結合科技建構中榮酒癮治療模式(Join ME)，兩年多來創造卓越成效，酒癮個案降低飲酒量達100％，完全停酒三個月以上達56％，更有長達一年以上停酒的紀錄。豐碩成果也榮獲111年SNQ國家品質標章認證與台中市衛生局考核讚賞。

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