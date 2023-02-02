周姓義務人繳費收據。 （法務部執行署嘉義分署提供／廖素慧嘉市傳真）

法務部執行署嘉義分署扣押執行命令。 （法務部執行署嘉義分署提供／廖素慧嘉市傳真）

退輔會台北市榮民服務處前輔導員周姓男子盜刻榮民印章，侵吞2名榮民286萬元就養金及存款，遭最高法院依貪汙罪判刑，目前入監服刑，法務部執行署嘉義分署追回周男的國防部退伍金101萬餘元。

周男從軍官退伍後轉任退輔會台北榮民服務處輔導員，服務台北市萬華、中正區的榮民，2009年間有吳姓榮民因行動不便無法領取就養金，周男向吳男誆稱吳男積欠房租，藉由審核請領就養金方式變更權限，呈報核可由其他榮眷替吳男按月代領，陸續冒領了31萬餘元。

此外，周男協助80多歲查姓老榮民搬至台北市私立愛愛院安養，趁機取得查男即將到期的100萬元郵局定存單等相關財物，向愛愛院的張姓社工佯稱，要安排查男入住榮家，而取得查男的存摺、印章及相關保證金，藉機盜領查男帳戶內254萬多元存款。

法務部執行署嘉義分署表示，周男因此涉犯貪汙罪，2018年5月2日被最高法院判刑14年6個月確定，目前在嘉義監獄服刑，依陸海空軍軍官士官服役條例第25條第1項規定，周男之前所領之退伍金應繳回。

嘉義分署執行人員清查周男財產，查扣周男所有銀行帳戶存款，已自周男台銀存款帳戶全數扣得退伍金101萬元706元。