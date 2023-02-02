斥資20億元打造的阿里山英迪格酒店正式開幕，是阿里山國家風景區睽違30年最新飯店，也是第一間國際連鎖品牌酒店，今開幕儀式，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠等各界都到場共襄盛舉，霖雲國際開發股分有限公司董事長張枋霖現場開箱動土時封存10年之久的高梁酒與賓客分享，也說去年12月18日試營運至今，平均住房率高達70％，目前光預訂、未入住的房間數就多達6000多間。

斥資20億元打造的阿里山英迪格酒店正式開幕，是阿里山國家風景區睽違30年最新飯店，也是第一間國際連鎖品牌酒店。（呂妍庭攝）

阿里山英迪格酒店今正式開幕，本身是洲際酒店集團所屬奢華飯店品牌，嘉義縣長翁章梁說，阿里山是國內外知名旅遊景點，英迪格酒店的落成可大大提升旅遊能量，歡迎各位旅客來阿里山賞櫻花、賞螢火蟲，在舒服的飯店享受高山氛圍。嘉義市長黃敏惠則期許英迪格酒店能讓世界看到嘉義的美，讓大嘉義成為台灣旅遊、世界旅遊的首選區域。

霖雲國際開發股分有限公司董事長張枋霖現場開箱動土時封存10年之久的高梁酒與賓客分享。（呂妍庭攝）

霖雲國際開發股分有限公司董事長張枋霖說，目前光預訂、未入住的房間數就多達6000多間。（呂妍庭攝）

張枋霖致詞表示，阿里山英迪格酒店從興建到開幕非常不容易，感謝各界大力協助，最重要是太太全力支持，說阿里山英迪格今才正式開張，但試營運1個多月平均住房率高達70％，至昨為止，預定房數已逾6000間，強調阿里山英迪格酒店是嶄新的開始，也會秉持的吃得好、住得好、服務最重要的精神繼續向前邁進，希望來住宿的客人流連忘返，喜歡上英迪格酒店。

霖雲國際開發公司總經理張哲明說，阿里山英迪格酒店是雲嘉南第1家獲「黃金級」認證的綠建築旅館。（呂妍庭攝）

霖雲國際開發公司總經理張哲明則說，全台只有16％建築可取得黃金級以上綠建築標章，阿里山英迪格酒店是雲嘉南第1家獲「黃金級」認證的綠建築旅館，帶動觀光發展也兼顧環境保護，期望能為阿里山帶來新的旅遊氣象，也能增加在地就業機會，吸引青年返鄉。

張哲明進一步指出，園區內種下400年的銀杏樹，象徵酒店與阿里山的文化一樣，能夠長長久久，生生不息，希望旅客踏入酒店後，可以在一磚一瓦、一草一木間感受所有精緻細節。

阿里山英迪格酒店設計融入許多鄒族元素。（呂妍庭攝）

阿里山英迪格酒店設計由新加坡MOD（Ministry of Design）設計公司操刀， 以「阿里山無盡藏」為故事設計主軸，將鄒族文化與台灣藍鵲元素融入84間客房，每間客房都擁有私人陽台與戶外座椅的休憩空間，天后JOLIN蔡依林曾在過年期間入住，引起眾多網友討論。