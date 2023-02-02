智冠與各子公司網龍、一帆數位、智雲科技等集團事業體聯合參與商務區展出，展示MyCard數位點數、全通路廣宣資源、網路行銷廣告、雲端方案等多元服務。

對於台灣遊戲市場，疫情以來遊戲產值都沒有下滑，還一直往上成長，市場規模變大，但台灣廠商沒有賺到。王俊博感嘆台灣就是自由開放的一個地方，大陸有版號限制，台灣就只有一個分級限制，只要申請好分級就可以上線，台灣成為一個全球許多遊戲的測試場地，雖然地方小但遊戲市場測試相當完整，宣傳費用也不用太多，測試成功後就發行到全球，造成很多全世界的遊戲集中到台灣來，台灣遊戲開發商就這幾家，一年產出有限，但市場產品數量太多就被淹沒，擠壓到對台灣本土研發商的生存，過去是台灣遊戲自己的戰場，現在已經是國際化戰爭。

所以身為本土研發商的網龍就應該有不同思維，過去百分之百開發，現在不能完全靠自己去開發，因為市場、產品變化的速度很快，但是研發團隊不見得可以跟得上，也會受到很大限制。所以開發的團隊必須要願意來學習新的東西，最好可以跟不同遊戲開發商一起參與，聽聽外面的聲音。

他舉例，「RO仙境傳說」這個IP可以延續到現在，也不完全都是自己開發，它一年在大陸授權不少開發商，推出一到兩套，不斷延續IP生命，不斷讓新消費者知道RO這個IP，老玩家帶新玩家，衍生出遊戲IP的生命。所以網龍可以將IP授權甚至合作開發，接受新的想法，先把IP擦亮，即使沒有擦亮，至少還有存活在市場上，而不是被遺忘。

除了台灣市場，智冠也試著再度走出台灣，王俊博認為，智冠在MyCard、全通路廣宣資源、網路行銷廣告、雲端都有不錯成功案例，可以走出台灣複製到海外。過去智冠集團在香港、馬來西亞原本就設有據點，近期陸續都在考察當地的機會，有機會先從香港做起在延伸到大馬華人市場，這是今年到明年會進行的規畫。