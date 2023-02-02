雖然1月因中國農曆假期，實際工作天數較去年同期少一周，但信邦提前生產，1月合併營收為27.56億元，月成長4.16%，年成長17.12%，為歷年同月新高。

信邦表示，公司長期耕耘客戶及充分掌握客戶端的需求，於去年第4季產業淡季時將中國農曆假期所產生的產能缺口，提前安排於去年第4季生產，在新年度的開始，將客戶端去年盤點遞延的出貨及農曆假期間生產的需求，集中於1月前2周出貨，在醫療、汽車、綠能及工業應用等產業銷售成長的帶動下，公司1月合併營收達27.56億元，呈現月增年增，創下歷年同月新高。

就各產業來看，醫療產業1月出貨分別較去年同月成長13.62%及去年12月成長23.24%；汽車產業1月出貨分別較去年同月成長76.22%及去年12月成長1.53%；綠能產業1月出貨分別較去年同月成長34.66%及去年12月成長2.06%；工業應用產業1月出貨分別較去年同月成長13.15%及去年12月成長29.39%；通訊及電子週邊產業，因屬產業淡季及整體產業需求下滑，1月出貨分別較去年同月減少24.88%及去年12月減少22.6%。

就產品別銷售而言，連接線組生產銷售佔82.20%；連接器及零組件銷售佔17.80%。

若以產業別銷售分佈來看，綠能及節能產業佔29.12%；工業應用產業佔26.95%；汽車產業佔19.02%；通訊及電子週邊產業佔16.01%；醫療及健康照護產業佔8.9%。

信邦表示，目前客戶訂單強勁，預估第1季營收可望挑戰歷年同期新高，全年業績有望逐季成長至第3季。