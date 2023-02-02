街頭藝人登記制去年3月上路後發生不少亂象，爵士鼓手羅小白近日在臉書揭發，有很多人都是登記好玩的，根本沒有要表演。中廣董事長趙少康也為街頭藝人請命，目前的登記制沒辦法防範人頭代抽，應修正制度改善抽籤人頭及抽好玩亂象，讓真正努力發光發熱的藝人得到曝光機會。

「最近很多人問我，為什麼都沒在信義區表演？」羅小白表示，主要是現在台北市街頭藝人改登記制，要抽到位置不是那麼的容易，都是十幾個人一起抽。尤其爵士鼓展演的位置更少，只有兩個位置。而成為街頭藝人很簡單，只需要上文化局的網站登記成為街頭藝人再繳交200元即可拿到街頭藝人證照。

羅小白強調，也因為這樣，成為街頭藝人的門檻降低，這幾天有人跟她說，有很多人都是登記好玩的，根本沒有要表演！她原本不相信，因為不想相信有人會這麼沒公德心！結果發現真的很多人都是登記抽籤抽好玩的，抽到了也根本沒做演出，這樣…真的很不看重這樣的管理機制，也浪費了當時那麼多人開會和期待改成登記制的初心和用心！

「蔣市長，改變，從街頭開始！」趙少康今(2日)在臉書發文提到此事，感嘆「抽籤人頭」以及「抽好玩」的亂象，讓真正努力發光發熱的藝人失去曝光機會，也讓逛街的民眾或旅客，少了另種街頭風景，真是可惜。

趙少康指出，因為目前的登記制上有政策下有對策，導致亂象叢生，一方面沒辦法防範「人頭代抽」，另方面一個月兩次無故未表演才停權兩個月的罰則也太寬鬆，即使因為沒表演而被停權，被停的很可能只是「人頭」而不是當事人，根本不痛不癢。

趙少康直言，期待看見蔣市府回應民意，透過制度修正來改善亂象。他說「人在公門好修行」，從政就是希望有機會改善民眾面對的各種難處、融入民眾的生活。在街頭的改變不僅有助提升城市美學，更能為許多認真想出頭的朋友提供舞台，台北市民值得更好。