苗栗縣消防局上個月中旬適逢119消防節，在轄內分隊舉辦小小消防營來慶祝局慶，結果有一名幼兒隨父母前來參與，穿上小小消防衣體驗，結果小朋友穿上消防衣非常興奮，當場蹦蹦跳跳好不快樂，但稍後父母親要小朋友脫下小消防衣，換別的小朋友體驗，小朋友不願脫下，哭鬧抵制，可愛的模樣讓現場人員笑翻天。

苗栗縣消防局2日將這段影片貼上消防局的臉書粉絲團，結果引來許多人點閱，紛紛讚小朋友太可愛了，小朋友的爸媽跟防宣姊姊拿地瓜球、餅乾糖果跟他換，怎麼樣都不肯脫下來，溝通了一小時後實在不行，我們就只能留下家長的聯絡方式，讓小男孩先穿回家後來再還，最後，父母隔日將小消防衣順利歸還消防局。

消防局小編表示，想當消防人員除了愛穿消防衣，還要有堅強的內心，強健的體魄，小編相信這小朋友未來一定可以的，期待未來在消防局見到他的加入。

消防局小編強調，如果各位民眾也想加入義消，包括有救災、救護、宣導類，只要符合下列資格就可以電詢當地消防分隊詢問加入：

1、年滿十八歲、身心健康之中華民國國民。

2、居住當地且未參加其他義勇或民防組織。

3、十年內未曾受有期徒刑以上刑之宣告確定。但因過失犯罪或受緩刑宣告者，不在此限。