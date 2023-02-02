台東縣環保局與各鄉鎮市公所協力配合清運作業，去年廢輪胎清運量共213.7公噸、廢玻璃容器274.1公噸。環保局鼓勵民眾妥善再利用廢輪胎及廢玻璃容器，可提升環境美化，減輕台東廢棄物問題。

環保局指出，台東縣內沒有廢輪胎及廢玻璃容器的最終處理廠，現階段仍須透過廠商清運至外縣市處理，為了提高廠商的收運意願，加快去化機制，提醒民眾丟廢玻璃容器前，請先將廢玻璃容器分為透明、綠色及褐色等3種顏色分開回收，未分色的廢玻璃容器，將增加後續處理困難度。

環保局呼籲，請勿將廢輪胎及廢玻璃容器隨意棄置，可發揮巧思製作成各式環保裝置藝術，如廢輪胎彩繪花盆、廢玻璃花瓶及燈罩等，讓資源回收物轉變成為美化環境的擺飾。

縣長饒慶鈴表示，目前台東資源回收率為56％，逐年往上提昇，在各項資源回收政策推動上，不斷精益求精，謝謝所有縣民的配合支持，資源回收工作可減少廢棄物產生，也是延長資源物品的生命周期，一起邁向永續台東。