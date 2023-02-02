總統蔡英文近期宣布內閣改組，由前副總統陳建仁從蘇貞昌手中接下行政院長一職，「溫暖內閣」也在上月31日正式上任。民進黨新聞部主任張志豪1日表示，國民黨不斷攻擊陸委會梁文傑副主委的行徑，令人質疑是「國共聯手」，想抹黑鬥臭新內閣。對此，就有媒體指出，「抹紅」的迴力鏢，早已打回民進黨身上。

根據《中評社》的報導指出，民進黨無心恢復兩岸人民的交流，更無意維持台海和平的穩定，只會製造對立及仇恨，同時也只會喊出「抗中保台」，民進黨為了自己的政治利益，猛力「逢中必反」，而國民黨則是用行動「溝通護台」，在近期的多場選舉的結果可以看到，「抹紅」的迴力鏢，早已打回民進黨身上。

該份報導更指出，現在台灣民眾心中都有一把尺，台海關係近期緊繃，也都是因民進黨的「親美反中」所導致，而日前前立委郭正亮也指出「民進黨的『抗中保台』已被看破手腳，台灣老百姓今年將覺醒，拭目以待吧」。