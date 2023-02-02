美媒引述據知情人士透露，美國國家安全委員會要求司法部對新創公司圖森未來(TuSimple)的領導人提出經濟間諜指控，他們懷疑該公司創辦人與CEO將敏感技術不當轉移到一家中國新創公司。

《華爾街日報》報導說，圖森未來是一家與中國有關聯的美國自動駕駛卡車公司，位於聖地牙哥，去年被美國國安單位進行國安審查時發現2位創始人和現任CEO不當地將技術轉讓給一家中國新創公司。

上述審查由美國外國投資委員會(CFIUS)進行，這個委員會由財政部主導，成員包括司法部、國防部以及其他聯邦機構，委員會有權審查結果採取保障措施或建議總統阻擋投資或交易。

不過，圖森未來發言人表示，美國外國投資委員會沒有向該公司提出任何經濟間諜指控。

去年《華爾街日報》曾報導，美國外國投資委員會與證交會一直在調查圖森未來是否向一家名為Hydron的中國新創公司提供不當融資和技術轉讓。圖森未來在該中國公司持有股份，並由其聯合創始人陳默負責Hydron的營運。

報導說，Hydron在中國推展氫動力卡車業務，負責審查的美國外國投資委員會認為圖森未來CEO與Hydron的交易可能違反了美國禁止經濟間諜活動和商業機密盜竊等法律，建議對陳默、圖森未來聯合創始人侯曉迪以及現任CEO程陸提起經濟間諜罪的訴訟。

圖森未來於2021年4月在納斯達克上市，是全球首家股票上市的無人駕駛服務企業，該公司提供商用自動駕駛與港口集裝箱卡車的無人駕駛運輸解決方案。在2016年的全球最權威自動駕駛演算法排行榜KITTI和Cityscapes上，圖森未來的評測數據集上獲得10項世界第1。

圖森未來被調查是因為其最大股東是陸資新浪旗下的子公司，2022年2月圖森未來與外國投資簽訂國家安全協議，內容包括同意限制對某些數據的訪問、成立董事會的政府安全委員會、定期提出安全報告等機制。