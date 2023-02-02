台中周姓男子於2022年間，因懷疑黃姓女友出軌，竟持保溫瓶毆及腳踹，將黃女打到兩邊肋骨斷裂，周還持刀劃破女友左臉並囚禁3天，黃女因受傷哀求到醫院就醫，周男才放人，後續又傳訊息恐嚇「讓妳死」、「拿3秒膠把妳下體黏起來」等語，黃女心生畏懼報警處理，檢方偵結依家暴傷害、恐嚇等罪嫌起訴。

檢警調查，38歲周男於2022年7月21日又以懷疑女友有第3者為由，先搧黃女巴掌，拿家裡鋼製保溫瓶、腳踢黃女身體多處，導致黃多處瘀傷、雙側肋骨骨折、左臉遭刀劃傷，全身都是傷，還不讓黃離開。

同年7月24日，黃女向周男稱身體相當疼痛必須要去看醫生，周才讓黃離開就醫，但周還到場恐嚇黃女「出院就讓妳死」，黃女胞弟擔心姊姊的安危，趕緊將黃女接走。

結果周同一天接續以傳送簡訊方式恫嚇，對黃女說「今天妳沒弄死我！就換我弄死妳」、「拿3秒膠把妳下體黏起來」、「妳不跑！我會拿刀砍妳」等語。

檢方偵訊時，周男坦承犯行，黃女並提出相關對話紀錄、截圖佐證，以及醫院就醫驗傷診斷書，另外有受傷照片、未同居親密關係暴力轉介表、家庭暴力通報表等佐證。

檢方認為，周姓男子毆打以刀脅迫劃傷被害人臉部等傷害又以恐嚇及傷害手段告訴被害人不能出門，再以言詞對話訊息恐嚇告訴人等，偵結後依傷害、強制、恐嚇等罪嫌起訴。

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