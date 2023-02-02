一名女網友日前搭火車見2名國小女童並肩坐在博愛座與一般座位，後來坐博愛座的女童先下車，另名女童順勢移到博愛座，沒想到一名男高中生也想要坐，竟直接朝女童罵「X你娘」，女童嚇到呆住一會，接著起身到母親旁邊說「我想和妳站在一起」，高中生則索性直接入坐，一旁民眾全看傻。

該女網友在臉書「汐止集團」發文，她日前搭火車時站在博愛座前，有2名國小女童坐在她面前，其中坐博愛座的女童下車離開後，另名女童就直接換到博愛座，同時間一名男高中生也想坐博愛座，見到被女童搶走，順口罵了聲「X你娘」，女童當下雖未明顯反應，但緊抱著背包，最後起身說想和媽媽站一起。

該名男高中生原本被其他同學要求向女童道歉，但他始終不肯，最後見女童離開座位，還直接坐上；原PO將此事分享稱「如果家長有在這個社團的話，我希望妳讓妹妹知道有人支持她」，她說該女童當下很勇敢、沒有哭鬧，女童還起身對母親說「我想和妳站在一起」，讓原PO大讚EQ很高。

文章曝光後，該女童母親在留言處現身稱「真的很謝謝您，還有大家的留言，都讓我們覺得很溫暖」，也有網友留言大讚女童「態度決定高度！妹妹可以沉著冷靜，阿姨幫她拍拍手」，女童母親也回應「謝謝誇獎」；不少網友怒批「猴子就是猴子」、「直接公布哪個學校的，自然有人去解決」、「現在年輕人都我行我素」。

女童移到博愛座，沒想到一名男高中生因也想要坐，竟直接朝女童罵「X你娘」，女童嚇到呆住一會，接著起身到母親旁邊說「我想和妳站在一起」。（翻攝自臉書「汐止集團」）