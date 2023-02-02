日本17歲屁孩因為一段舔醬油罐的影片，讓大家見識到社交媒體的力量不同小覷，以致母公司FOOD & LIFE Companies股價暴跌，市值蒸發台幣約36.8億。此後陸續有其他商家遭殃，同是日本進駐的餐飲品牌「CoCo壹番屋」也有一名顧客，把自己用過的湯匙直接鏟進店家提供的醬菜罐，再次引發網友暴動。

綜合日媒報導，繼連鎖迴轉壽司店「壽司郎」發生17歲日本少年，拿起桌上的醬油罐、公用碗盤狂舔，凡走過必留下痕跡的惡劣行為後，其他像是藏壽司、超商、烏龍麵店也接連受害。近日推特又流傳另一段影片，地點就位於日本知名咖哩餐廳「CoCo壹番屋」，該品牌同樣廣泛分布在台灣北中南地區。

進到CoCo壹番屋用餐時，都可以看到餐桌上附贈的一盒「福神漬」，根據官網上的描述，這是由蘿蔔、蓮藕、茄子、薑絲等材料調製而成。不過一名長相清秀的少年卻將沾過自己口水的湯匙，想都沒想放進整罐福神漬內，完全不知其嚴重性。

事後媒體採訪得知這是一段舊聞，事發大約3年前(2019年)，不過當時並未像這次「舔醬油罐」一樣鬧得沸沸揚揚，而店家也隨即得到應有道歉和賠償。而日本餐飲業近日接連因類似事件深受其害，境內瀰漫所謂的「客恐(顧客恐攻)」氛圍。