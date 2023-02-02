全球科技業裁員浪潮，臉書（Facebook）母公司Meta去年11月宣布裁撤1.1萬名員工，約13%的人力。外媒報導，Meta去年第四季裁員的成本支出高達9.75億美元（折合新台幣約290億），以1.1萬名員工計算，平均每人資遣費高達8.8萬美元（折合新台幣約261萬）。

商業內幕報導，Meta去年11月裁員的資遣費讓公司大失血，雅虎財經新聞主管烏德蘭（Myles Udland），周三（1日）在推特貼出Meta的部分資產負債表，該公司第四季用以支付遣散費及其他人員的成本支出達9.75億美元。

以裁員1.1萬的規模來算，烏德蘭估計，去年11月，平均每人資遣費約88,636美元。投資公司Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）也證實這項估計。

執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在電話會議中表示，「公司在起初18年內，每年都以20%、30%，甚至是更高的升幅維持成長，但卻在2022年迎來劇變，公司有史以來收首次呈現虧損」。

Meta將今年的管理主題訂為「效率年」，計畫進一步削減成本。談及去年的大動作裁員，祖克柏說這只是實行效率的開始，後續還會有更多措施，預估再裁撤5%至10%的員工，目前在裁撤部分中階主管，而元宇宙「Reality Lab」部門也將面臨裁員。