對於合庫在2022年的房貸及土建融業務，雷仲達指出，2022年底土建融餘額1636億，房貸有6241億，2022年比起2021年，房貸成長約5.44％，土建融則成長更多，主要來自都更及危老的貢獻，成長約6.7%，其中，合庫在2022年新增危老業務的承作，已居全公股銀行第二大。

雷仲達對合庫房貸業務現況指出，合庫截至2022年底，只有27件豪宅貸款，每坪單價200萬元以上，其中有13件是私法人買的，主要基於財務規劃、節稅，但現在若受限制，要經過中央主管機關同意，這一塊也會減少，但豪宅價格是有僵固性，他認為降價幅度有限。

對於2023年的不動產市場，雷仲達則認為，有四大不確定性，包括：買方與賣方認知差距大，政府政策，房貸利率提高，平均地權條例訂定之後，四大不確定性會影響到今年的房貸及土建融的業務目標訂定。

其中基於風控，雷仲達指出，對於權狀坪數15坪以下的房貸業務，會特別小心，從借款人資歷，location，市場性從嚴評估，但少量擇優，但也會以價制量，提高利率、降低成數，因為主要在於考量處份的難易度，所以會盡量避免承作這類小坪數的物件；雷仲達也進而指出，不論是對房貸或土建融業務，包括物件座落的地點，或是房型這類市場性的空間，都會特別注意，以避免未來擔保品處份有困難。

雷仲達也指出，平均地權條例不溯及既往，否則衝擊會更大，而未來中小型建商在推案上要對自身財力更小心評估，在選擇業務時，對於過去不太往來、財力有疑慮的建商，會盡量避免，除了以分區分級來把關風控，雷仲達也表示：「地點，市場性非常重要！」

至於2023年房市價格下修的幅度，雷仲達則分析，雖然建材價格下來，但缺工問題仍大，且土地價格仍高，在這兩大因素之下，雖然量縮已可確定：「但房價不易有很大的降價空間。」而且要看地區，蛋黃區，很難說要降到多少，蛋白區會降較多，另外，有些地區因為議題炒作，而漲很快很多，現在跌多則是正常反應。

雷仲達並引述合庫最新統計撫出，合庫房貸放款餘額約在其擔保值平均約在61％，因此除非房價跌至60％以下，才有收不回來，由於合庫房貸業務貸放成數低於8成的佔98％，所以房價跌2成不會有什麼影響，跌到4成也撐得住，但他強調在上述兩大因素之下，房價下修的幅度實際上相當有限。