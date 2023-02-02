西港區一家廣告耗材工廠2日下午2時許發生火警，因廠內有甲苯等危險化學物品，台南市消防局出動28個消防分隊灌救，因燃燒面積大，消防人員耗費4小時才控制火勢，蔡姓員工打火過程手部燒燙傷送醫，現場有毒氣體往南飄散，影響南台南與北高雄的空氣品質。

西港區新興街上一家PVC製造工廠2日下午2時發生火警，因廠房堆有甲苯等危險物品，還有鋪設瓦斯管線，消防人員出動大批人車滅火，估計廠房面積共200平方公尺，燃燒面積30平方公尺。

因火勢猛烈，41歲蔡姓員工自行打火時，手部燒傷，遭送醫救治後無大礙。警消人員共派遣3梯次28組車隊到場救火，工廠內不斷冒出濃煙，隨著風勢飄散有害氣體，有網友發文示警，正當北風吹拂，可能影響永康、北區、仁德、南區、東區、西港、安南與北高雄包括茄萣、湖內、路竹等行政區空氣品質，提醒附近居民關緊門窗，避免外出。

台南市消防局出動空拍機監控工廠火勢，直到下午4時23分才將火勢侷限，餘燼仍一時難以撲滅，傍晚5時許宣布火勢控制。

台南市長黃偉哲提醒空品影響範圍內的民眾如需外出，務必戴口罩。台南市環保局長許仁澤表示，已掌握火警發生地點附近的空品監測數據，呼籲民眾不必驚慌。