南投縣立委第二選區缺額補選，國民黨徵召前南投縣長林明溱參選，國民黨主席朱立倫將於4日到南投與黨公職人員新春團拜，並且動員百工百業選民支持林明溱勝選，守住南投縣第2席立委，為2024大選增添氣勢。

林明溱的競選總部，就設在南投縣立體育場對面，也就是他的堂弟、新科縣議員林儒暘原本的競選總部；林明溱開心的說，那個地點就是福地；國民黨前南投縣黨部主委林儒彬表示，林明溱的競選總部將於11日成立，屆時，包括縣長許淑華、議員何勝豐等人都會到場，並且全力輔選。

林明溱表示，他擔任公職期間，不論民代或首長都是勤跑基層，了解大家的需求，例如最基層的鄰長，工作繁多，南投縣有4273位鄰長，縣府體恤鄰長辛勞每年編列500元經費、各鄉鎮市公所再加碼每年500元，因此每年僅有1000元的為民服務費，每月平均約83元可運用；他如果當選立委將提案修法，將全國14萬多位鄰長找紅包，將鄰長為民服務費提高到每月1000元。

林明溱說，他重新拜訪選民爭取支持，在街頭巷尾、菜市場，看到民眾熱情為他加油，就是對他最大的鼓勵，也是繼續前進的動力，因此，他有信心獲得勝選。