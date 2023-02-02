電競選手出身網紅直播主Toyz（劉偉健），雖然身上有官司纏身，但他還是相當積極在投資副業上，近日更透露正在籌備手搖飲料店，又大方曝光飲料售價，揚言要打趴全台灣的飲料店品牌；網友聽到價格都很震驚，大讚「椅子哥加油，不要變第二個廖老大」。

Toyz因涉嫌賣二級毒品大麻被逮捕，在2022年底被判處4年2月徒刑，仍可上訴，他在全案尚未定讞期間，還是會在YouTube頻道開直播與網友互動，依舊活躍網紅圈；最近Toyz實況精華頻道中，上傳「做了這個會引發生命危險？」為題的影片，宣布自己將要進軍手搖飲料的領域。

Toyz透露準備開飲料店，還放話要打趴全台灣飲料品牌。（圖／摘自Toyz實況精華）

在直播精華中，Toyz被網友留言詢問「飲料店還投資嗎？」，他也大方表示已經在籌備，而且坦言自己會打破飲料界的市場行情，因為他要將所有開店的細項通通公開，無論是原物料、成本或毛利；他提到，在經過多次測試後，最後售價是一杯原茶只要19元，最貴的只有49元，「外面一杯破百元的飲料，也只賣49元」。

對此Toyz也放話，「我會把整個台灣所有的飲料店品牌全部打趴」，更直指自己沒辦法像廖老大收那麼多加盟主，他自認能力還沒到那邊，所以之後如果有人要加盟，他也不會隨便亂收。網友終於等到Toyz要開飲料店，也都期待地說，「這波沒被打死的話，期待你在台灣帶起透明化這件事」、「第一次這麼認同Toyz做的事，現在的飲料店貴的很不合理」、「把世界當遊戲一樣打的男人」、「別當第2個廖老大啊，加油」。

Toyz更大方公開飲料基本售價。（圖／摘自Toyz實況精華）

有台灣賽車教父之稱的廖老大，一手創立手搖飲料品牌「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，全盛時期展店多達500多間，但味道與品質消費者不買單，2022年底被爆加盟店紛紛退出，導致品牌創立不到1年就關閉400多間店；但廖老大車廠還是盛大舉辦尾牙活動，令不少網友看了都替加盟主感慨。

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